Ультиматум Путину: Провалу Зеленского нашли оправдание 

Как сообщал «Рамблер», год назад Зеленский дал понять, что Украина не может терять на дипломатическое урегулирование больше года. Он заявил, что у Киева есть план «Б» на случай, если Украине не удастся вернуть территории ДНР и ЛНР путем переговоров.

Зеленский говорил, что в случае провала переговоров Киев создаст условия для выезда всех желающих из ДНР и ЛНР на подконтрольную Украине территорию.

Также сообщалось, что план «Б» может включать миротворческую миссию.

Охрименко отметил, что и год назад было понятно, что Зеленский переоценил свои возможности.

«На коронавирус все спишут», — заявил политолог, отметив, что Донбасса среди информационных поводов сейчас нет.

Он назвал коронавирус «уважительной причиной».