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Москва

Ультиматум Путину: Провалу Зеленского нашли оправдание 

Елена Прошина 48 минут назад
В декабре 2019-го по итогам «нормандских переговоров» президент Украины Владимир Зеленский дал год на прекращение конфликта в Донбассе. Политолог Александр Охрименко заявил «Царьграду», что невыполненную угрозу выйти из переговоров Зеленский спишет на пандемию.
Как сообщал «Рамблер», год назад Зеленский дал понять, что Украина не может терять на дипломатическое урегулирование больше года. Он заявил, что у Киева есть план «Б» на случай, если Украине не удастся вернуть территории ДНР и ЛНР путем переговоров.
Зеленский опубликовал фото с Путиным
Зеленский говорил, что в случае провала переговоров Киев создаст условия для выезда всех желающих из ДНР и ЛНР на подконтрольную Украине территорию.
Также сообщалось, что план «Б» может включать миротворческую миссию.
Охрименко отметил, что и год назад было понятно, что Зеленский переоценил свои возможности.

«На коронавирус все спишут», — заявил политолог, отметив, что Донбасса среди информационных поводов сейчас нет.

Он назвал коронавирус «уважительной причиной».

«Что может сказать Зеленский? Мол, так я ж хотел, но вы же понимаете — COVID, никак не получается», — заключил он.

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В мире , Видео , Александр Охрименко , Владимир Зеленский , Царьград ТВ
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