Умер Вячеслав Кебич

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Сообщается , что информацию подтвердили в Совете министров республики.

В 1970-х годах Кебич возглавлял Минский станкостроительный завод им. Кирова, а затем занимался партийной работой.

В 1990—1994 годах был председателем Совета министров Белорусской ССР и независимой Республики Беларусь.