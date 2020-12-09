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Умер подписавший Беловежские соглашения экс-премьер Белоруссии Кебич 

RT на русском и ещё 2 28 минут назад
Умер Вячеслав Кебич
Фото: Viktor Chernov/Russian Look globallookpress.com
Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич скончался на 85-м году жизни, передаёт БЕЛТА.
Сообщается, что информацию подтвердили в Совете министров республики.
В 1970-х годах Кебич возглавлял Минский станкостроительный завод им. Кирова, а затем занимался партийной работой.
Назван виновный в развале СССР
В 1990—1994 годах был председателем Совета министров Белорусской ССР и независимой Республики Беларусь.
8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Белоруссии подписал Беловежские соглашения о ликвидации СССР.
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