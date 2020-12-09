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Ошибка синоптиков привела к наводнению в Венеции 

Газета.Ru 1 час назад
Ошибка синоптиков привела к наводнению в Венеции
Фото: Reuters
Венеция из города на воде вновь превратилась в город под водой. На некоторых улицах, где ещё недавно можно было пройти, теперь только вброд или на гондоле. Волны плещутся в исторических галереях главной площади Венеции, сообщает Общественное телевидение России. И всё из-за ошибки в прогнозах. Специалисты не ожидали, что вода поднимется так высоко и не стали активировать систему дамб Моисей, которая призвана защитить город от наводнения.
Справляться с подтоплениями приходится и в центральной Италии. Из-за сильных дождей и снегопадов там из берегов вышли реки. Экстренные службы эвакуируют людей, но быстро сделать это мешает коронавирус.

"За два дня мы эвакуировали примерно 1 000 жителей. Ситуацию осложняет то, что мы должны проверять, есть ли среди тех, кого мы перевозим, инфицированные и те, кто находится на карантине. Приходится сверяться с нашими документами", — сказала мэр Нонантолы Федерика Нанетти Больше всех из-за наводнения страдают автолюбители.

У многих подземные гаражи, которые затоплены по самый потолок.
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В мире , Общественное телевидение России , Венеция , Италия
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