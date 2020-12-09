Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Дания обвинила гражданина России в шпионаже 

ТАСС 1 час назад
Дания обвинила гражданина России в шпионаже
Фото: Reuters
Датская прокуратура предъявила в среду обвинение в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в североевропейской стране. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке", — отмечено в сообщении.

Подчеркивается, что дело возбуждено в рамках более масштабного расследования, проводимого разведслужбой полиции. Прокуратура намерена требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании. Процесс будет идти в закрытом режиме.
Прокуратура и разведслужба полиции в настоящее время не дают никаких комментариев по этому делу.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
ТАСС: последние новости
Зеленский в годовщину "нормандского саммита" в Париже выразил надежду на мир в Донбассе Зеленский в годовщину "нормандского саммита" в Париже выразил надежду на мир в Донбассе В Береговой охране США заявили, что РФ "вышла за рамки ответственного поведения" в Арктике В Береговой охране США заявили, что РФ "вышла за рамки ответственного поведения" в Арктике На химзаводе в Западной Вирджинии произошел взрыв На химзаводе в Западной Вирджинии произошел взрыв
В мире , Политика , ИТАР-ТАСС , Дания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
01:35
Пиратская атака на судно с русскоязычным экипажем попала на видео
Происшествия В мире
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
02:18
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
00:57
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
В мире Европа
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
00:55
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
Происшествия
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
02:34
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
Происшествия Пожары
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
00:18
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
В мире
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
00:16
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
Общество В мире
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
00:28
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
В мире Общество
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
00:21
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
00:22
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение