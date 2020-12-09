Дания обвинила гражданина России в шпионаже 

Датская прокуратура предъявила в среду обвинение в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в североевропейской стране. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке", — отмечено в сообщении.

Подчеркивается, что дело возбуждено в рамках более масштабного расследования, проводимого разведслужбой полиции. Прокуратура намерена требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании. Процесс будет идти в закрытом режиме.

Прокуратура и разведслужба полиции в настоящее время не дают никаких комментариев по этому делу.