Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Зеленский опубликовал фото с Путиным 

Lenta.ru и ещё 2 24 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский в день годовщины саммита в «нормандском формате» разместил в своем Twitter-аккаунте фото, сделанное в Париже 9 декабря 2019 года.
На фото, помимо украинского политика, запечатлены президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Они сидят за круглым столом перед началом нормандского саммита.

«Путь к миру непростой, но знаю — мы сможем», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план Б по урегулированию конфликта в Донбассе в начале 2021 года. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что лично принимает участие в его разработке. Перейти к плану Б ранее пообещал Зеленский в случае, если не удастся урегулировать ситуацию в рамках Минских соглашений.
@ZelenskyyUa
Ранее украинский лидер выразил надежду, что сможет договориться с Путиным о прекращении войны в Донбассе. Он при этом не исключил, что готов выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в «нормандском формате».
На колени перед Путиным: Порошенко дал совет Зеленскому
Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений. Они предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) конституционной реформы, местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.
Последние новости
Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Роспотребнадзор представил сценарии развития ситуации с COVID-19 в январе Во Франции задержали пятерых чеченцев по делу обезглавившего учителя террориста Во Франции задержали пятерых чеченцев по делу обезглавившего учителя террориста В России выявили 26,1 тысячу новых случаев коронавируса В России выявили 26,1 тысячу новых случаев коронавируса
Комментарии 9
В мире , Видео , Политика , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Германия , Париж , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
02:18
Пьяные медсестры в реанимации ростовской больницы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
00:57
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
В мире Европа
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
00:55
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
Происшествия
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
02:34
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
Происшествия Пожары
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
00:18
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
В мире
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
00:16
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
Общество В мире
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
00:28
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
В мире Общество
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
00:21
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
00:22
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
Происшествия
Инженерная разведка в Степанакерте попала на видео
01:18
Инженерная разведка в Степанакерте попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение