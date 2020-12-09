Пока вы спали: Россия и Запад на пороге войны 

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Отношения России и Запада находятся на самом низком уровне

после окончания холодной войны, утрачивают свою силу удерживающие мир от масштабного конфликта международные соглашения и договоры, растет риск «возникновения неумышленных инцидентов на суше, в воздухе и на море». Такое мнение высказали высокопоставленные дипломаты и военные, пишет Forbes.

В своем письме в The Times, а также в статье на сайте аналитического центра Европейская сеть лидеров (European Leadership Network) эксперты подчеркивают, что для стабилизации ситуации и снижения риска военных действий необходимо «восстановление предметного диалога между Россией и НАТО », а также «укрепление стабильности путем повышения прозрачности, недопущения опасной военной деятельности и обеспечения специальных каналов связи».

США поставили в 2020 году оружия на Украину на рекордную для страны сумму в 510,5 миллиона долларов. Украинские власти надеются на продолжение поставок летального оружия и при новом президенте США, а эксперты прогнозируют новое наступление на Донбассе, пишет «Свободная пресса».

«Самое главное — увеличение закупок американского вооружения демонстрирует истинные намерения украинской власти — растоптать с помощью военной силы мятежный Донбасс», — подчеркнула председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Пандемия, нестабильные цены на нефть, а также мягкая денежно-кредитная политика ЦБ России не позволят негосударственным пенсионным фондам получить спрогнозированную в начале 2020 года доходность. Об этом со ссылкой на экспертов пишет газета «Известия».

По данным Национального рейтингового агентства, которые привело издание, доходность пенсионных накоплений, находящихся в негосударственных пенсионных фондах, в 2020 году ожидалась на уровне 7,5–10%. Однако сейчас агентство понизило оценку до 5,5–6,5%. В следующем году прогнозируется доходность в 6–7%.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что снижение доходности в итоге может повлиять на размер накопительной пенсии в будущем.

Россиянам предсказали глобальные перемены в 2021 году

Конец уходящего года будет временем подведения итогов и переосмысления, каких-то катаклизмов от декабря ожидать не стоит. А вот год Быка, который начнется с 12 февраля, принесет «сильные, глобальные перемены». Об этом заявила в эфире Медиагруппы «Патриот» потомственная ведьма, основатель международной магической организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь.

По ее словам, будущий год окажется «для всех разным», но сложнее всего придется «бычкам». При этом потомственная ведьма уверена, что в январе ситуация с коронавирусом окажется более спокойной, чем в феврале.

Александр Гинцбург, Алкоголь после вакцинации от коронавируса не запрещен, однако необходимо воздержаться от употребления спиртного в течение трех дней после прививки. Об этом заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России , академик РАН пишет РИА Новости.