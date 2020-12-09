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Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках во время войны 

Lenta.ru 26 минут назад
Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках
Фото: AP
Международное сообщество осознало, что проблема Нагорного Карабаха — не банальный территориальный спор, заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

«Право на самоопределение было одной из основ переговорного процесса, и право на самоопределение с помощью военной силы не может быть снято с повестки», — сказал Айвазян и добавил, что Азербайджан и Турция нарушили свои международные обязательства, начав военную агрессию.

На пресс-конференции с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом он обвинил Азербайджан в этнических чистках и военных преступлениях против армянских жителей Нагорного Карабаха.

« [Это] еще раз доказывает необходимость решения вопроса признания права Арцаха на самоопределение», — заявил Айвазян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в продолжении политики геноцида армянского народа.
«Минус еще один братский народ»: в Сети поспорили из-за миротворцев в Карабахе
1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении, принятом при посредничестве России. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.
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В мире , Война, Карабах , Никол Пашинян , Жан-Ив Ле Дриан , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Турция
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