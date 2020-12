США обвинили Россию

В ноябре газета The New York Times со ссылкой на свои источники утверждала, что командование Вооруженных сил США не предупредило капитанов рыболовных судов или Береговую охрану страны об учениях Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в Беринговом море летом этого года. Ранее информационное агентство Associated Press сообщало, что экипажи американских рыболовных судов, находившихся у побережья Аляски, обратились в Береговую охрану США из-за присутствия в Беринговом море российских боевых кораблей. По словам представителя Береговой охраны Кипа Уадлоу, он связался с объединенным командованием ВС США на Аляске на базе Элмендорф-Ричардсон и получил подтверждение, что эти боевые корабли участвуют в планировавшихся заранее российских военно-морских учениях, о которых было известно некоторым американским официальным лицам.