Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп рассчитывает остаться на второй срок 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Трамп рассчитывает остаться на второй срок
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на то, что, по предварительным данным, он проиграл выборы.

"Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах, и произошли ужасные вещи", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

"Надеюсь, следующая администрация будет администрацией Трампа, нельзя украсть голоса мошенничеством и обманом", — добавил Трамп.

Практически все штаты утвердили результаты голосования, демократ Джо Байден набирает 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Адвокаты Трампа оспаривают результаты выборов в ряде штатов, но пока безуспешно. Выборщики проголосуют 14 декабря, а конгресс утвердит итоги голосования 6 января.
Видео дня. Самбурская и Бузова засыпали друг друга оскорблениями
Последние новости
Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии Германия предлагает России альтернативу Меркель и Навальному Германия предлагает России альтернативу Меркель и Навальному Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19 Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
00:11
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
00:38
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
Происшествия
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
00:27
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
Происшествия
Появилось видео с места пожара в автосервисе в Петербурге
00:42
Появилось видео с места пожара в автосервисе в Петербурге
Происшествия
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
00:58
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
Происшествия
Задержания на акции неповиновения в Ереване попали на видео
01:54
Задержания на акции неповиновения в Ереване попали на видео
Пожар на химическом заводе в ЮАР попал на видео
00:25
Пожар на химическом заводе в ЮАР попал на видео
Происшествия
Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео
01:19
Стыковку корабля SpaceX с МКС показали на видео
Технологии
Репетиция военного парада в Баку попала на видео
01:44
Репетиция военного парада в Баку попала на видео
В мире
Учения артиллеристов под Кемеровом попали на видео
01:14
Учения артиллеристов под Кемеровом попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение