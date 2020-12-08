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Инаугурационный комитет США не признал Байдена президентом 

Российская Газета и ещё 1 8 минут назад
Инаугурационный комитет отказался признать Байдена президентом
Фото: Reuters
Инаугурационный комитет конгресс США не принял резолюцию о признании Байдена избранным президентом.
Ведущие республиканские лидеры в конгрессе во вторник отклонили предложение, которое признавало бы, что инаугурация 20 января приведет к вступлению Джо Байдена в должность президента. Это решение было принято на фоне отказа президента Трампа признать итоги выборов, отмечает Forbes. Согласно заявлению лидера большинства палаты представителей конгресса Стени Хойера, "за" проголосовали три демократа, "против" — три республиканца. Для принятия резолюции нужно было четыре голоса в ее поддержку. Таким образом, это решение не дает полномочий конгрессу начать подготовку процедуры вступления в должность президента кандидата от демократов Джозефа Байдена.
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В частности, резолюция была отклонена лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконнеллом, № 3 от республиканцев в сенате Роем Блантом и лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти. В поддержку резолюции проголосовали Хойер, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатор Эми Клобучар.
Окончательное утверждение кандидатуры победителя должно произойти на заседании коллегии выборщиков 14 декабря.
На обширной сцене, сооружаемой для церемонии приведения к присяге на Западном фасаде Капитолийского холма, где располагается конгресс США, каждые четыре года обычно собирается 1600 человек, включая бывших президентов, членов конгресса и судей Верховного суда. Дональд Трамп уже дал понять, что не собирается присутствовать на церемонии в случае утверждения победы его оппонента. В этом году, отмечает ABC News, церемония инаугурации будет больше напоминать виртуальные партийные съезды с минимумом участников у Капитолия и интерактивными включениями с мест.
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Комментарии 7
В мире , Митч Макконнелл , Кевин Маккарти , Эми Клобучар , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Forbes , телеканал АВС , США
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