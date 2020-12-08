Инаугурационный комитет отказался признать Байдена президентом

Ведущие республиканские лидеры в конгрессе во вторник отклонили предложение, которое признавало бы, что инаугурация 20 января приведет к вступлению Джо Байдена в должность президента. Это решение было принято на фоне отказа президента Трампа признать итоги выборов, отмечает Forbes. Согласно заявлению лидера большинства палаты представителей конгресса Стени Хойера, "за" проголосовали три демократа, "против" — три республиканца. Для принятия резолюции нужно было четыре голоса в ее поддержку. Таким образом, это решение не дает полномочий конгрессу начать подготовку процедуры вступления в должность президента кандидата от демократов Джозефа Байдена.

В частности, резолюция была отклонена лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконнеллом , № 3 от республиканцев в сенате Роем Блантом и лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти . В поддержку резолюции проголосовали Хойер, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатор Эми Клобучар

Окончательное утверждение кандидатуры победителя должно произойти на заседании коллегии выборщиков 14 декабря.