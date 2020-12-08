В Беларуси появилось вооруженное подполье 

Белоруссии задержали подозреваемых в нападениях на семьи сотрудников милиции. По данным силовиков, злоумышленники уже планировали новые теракты.

«Сотрудники МВД совместно с КГБ задержали нескольких человек, которые подозреваются в террористических актах. Они скрывались по разным адресам, пытались замести следы и планировали новые преступления. Основной мишенью были сотрудники милиции, их имущество и семьи», — передает телеканал СТВ.

Сообщается о возможной причастности террористов к поджогу дома и автомобиля сотрудника милиции в Волковыске и взрыву автомобиля другого правоохранителя в Гродно. Среди восьми членов банды есть безработные и неоднократно судимые. Задержанные уже дают показания.

По данным белорусских журналистов, в ходе осмотра гаража и автомобиля одного из задержанных нашли автомат Калашникова, пистолеты Макарова, газовый пистолет, полторы тысячи патронов. Также там были гранаты, оборудование для бесшумной стрельбы, электродетонаторы, пятилитровые емкости с горючей жидкостью, рации.