В Беларуси появилось вооруженное подполье 

В Белоруссии задержали подозреваемых в нападениях на семьи сотрудников милиции. По данным силовиков, злоумышленники уже планировали новые теракты.
«Сотрудники МВД совместно с КГБ задержали нескольких человек, которые подозреваются в террористических актах. Они скрывались по разным адресам, пытались замести следы и планировали новые преступления. Основной мишенью были сотрудники милиции, их имущество и семьи», — передает телеканал СТВ.
Сообщается о возможной причастности террористов к поджогу дома и автомобиля сотрудника милиции в Волковыске и взрыву автомобиля другого правоохранителя в Гродно. Среди восьми членов банды есть безработные и неоднократно судимые. Задержанные уже дают показания.
По данным белорусских журналистов, в ходе осмотра гаража и автомобиля одного из задержанных нашли автомат Калашникова, пистолеты Макарова, газовый пистолет, полторы тысячи патронов. Также там были гранаты, оборудование для бесшумной стрельбы, электродетонаторы, пятилитровые емкости с горючей жидкостью, рации.
Протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа, на которых президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В конце ноября на протестных акциях в Белоруссии задержано 275 человек, среди которых — три журналиста. В начале декабря, по данным RT, в Гродно также были задержаны корреспонденты портала БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич.