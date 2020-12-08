Байден запланировал виртуальную инаугурацию 

«Я думаю, президент принесет присягу традиционным образом, но на этот раз инаугурация на 75-80%, вероятно, будет виртуальной. На меня произвела впечатление организация нашего национального съезда», — отметил Клайберн.

Источники телеканала заявляли, что рассматривается возможность того, что Байден прибудет в Вашингтон из Уилмингтона (штат Делавэр) на поезде. Таким способом он добирался на работу, будучи сенатором от Делавэра.