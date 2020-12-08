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«Америку уже разорвало»: предсказавший распад СССР ученый раскрыл будущее США 

Украина.ру 32 минуты назад
Предсказавший распад СССР раскрыл будущее США
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты Америки уже обречены, слишком много неустранимых противоречий отягощает существование США, заявил политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

«Америку уже разорвало. Только историческое ускорение сюжета не дает осознать тот факт, что их единой страны уже не существует», — сказал эксперт.

В США, по его словам, накопилось огромное количество непримиримых противостояний: демократы против республиканцев, «глубинное государство» против «глубинного народа», «банкстеры» против производственников, либералы против консерваторов, правые против левых, христиане против сатанистов, «гомофобы против гомосеков», цветные против белых.
И социальная революция, и цветная, и черно-белая в одном бокале, отметил Выдрин.
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