Предсказавший распад СССР раскрыл будущее США

«Америку уже разорвало. Только историческое ускорение сюжета не дает осознать тот факт, что их единой страны уже не существует», — сказал эксперт. Соединенные Штаты Америки уже обречены, слишком много неустранимых противоречий отягощает существование США, заявил политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

В США, по его словам, накопилось огромное количество непримиримых противостояний: демократы против республиканцев, «глубинное государство» против «глубинного народа», «банкстеры» против производственников, либералы против консерваторов, правые против левых, христиане против сатанистов, «гомофобы против гомосеков», цветные против белых.

И социальная революция, и цветная, и черно-белая в одном бокале, отметил Выдрин.