Билл Гейтс спрогнозировал доступность вакцин от COVID-19 

Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что к весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей. Его слова приводит телеканал CNBC.

По его словам, в ближайшее время одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson , Novavax, Pfizer-BioNTech и Moderna. При этом шестую компанию-производителя Гейтс не назвал.

Он указал, что важной задачей мирового сообщества после готовности препаратов станет их равномерное распределение как в развитых, так и в развивающихся странах. Гейтс также выразил надежду, что появление вакцины в следующем году позволит преодолеть пандемию COVID-19 к 2022 году.

Телеканал отмечает, что Фонд Гейтса и его супруги Мелинды уже работает с Институтом сыворотки Индии, чтобы начать производство и распространение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Ранее обозреватель Bloomberg Питер Кой (Peter Coy) заявил , что появление десятков различных вакцин от коронавируса от разных производителей поставило под угрозу победу над пандемией. Многообразие лекарств провоцирует экономический феномен, известный как «парадокс выбора». В результате многие могут вообще отказаться от идеи вакцинации.