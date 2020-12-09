Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Билл Гейтс спрогнозировал доступность вакцин от COVID-19 

Lenta.ru и ещё 2 26 минут назад
Билл Гейтс спрогнозировал доступность вакцин от COVID-19
Фото: Jason Lee / Reuters
Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что к весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей. Его слова приводит телеканал CNBC.
По его словам, в ближайшее время одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer-BioNTech и Moderna. При этом шестую компанию-производителя Гейтс не назвал.
Он указал, что важной задачей мирового сообщества после готовности препаратов станет их равномерное распределение как в развитых, так и в развивающихся странах. Гейтс также выразил надежду, что появление вакцины в следующем году позволит преодолеть пандемию COVID-19 к 2022 году.
Телеканал отмечает, что Фонд Гейтса и его супруги Мелинды уже работает с Институтом сыворотки Индии, чтобы начать производство и распространение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Ранее обозреватель Bloomberg Питер Кой (Peter Coy) заявил, что появление десятков различных вакцин от коронавируса от разных производителей поставило под угрозу победу над пандемией. Многообразие лекарств провоцирует экономический феномен, известный как «парадокс выбора». В результате многие могут вообще отказаться от идеи вакцинации.
Производители вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca начали процесс регистрации своих средств уже несколько недель назад. Первое исследование вакцины Novavax показало, что у 56 добровольцев появился высокий уровень антител к COVID-19 без опасных побочных эффектов. Препарат Johnson & Johnson также находится на стадии испытаний.
Видео дня. Самбурская и Бузова засыпали друг друга оскорблениями
Последние новости
Команды ушли с поля в матче Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений судьи Команды ушли с поля в матче Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений судьи Умер последний министр обороны СССР Умер последний министр обороны СССР Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции
Комментарии
В мире , Билл Гейтс , Microsoft , Johnson & Johnson , Bloomberg , Алжир , Германия , Ковентри , Соединенное Королевство , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с ИИ, исследующим COVID-19 в РФ
02:58
Появилось видео с ИИ, исследующим COVID-19 в РФ
Наука и техника
Новый возможный глава Пентагона попал на видео
02:31
Новый возможный глава Пентагона попал на видео
Армия
Лучший сыр в России попал на видео
03:08
Лучший сыр в России попал на видео
Общество
Водопад из облаков в Новороссийске попал на видео
00:57
Водопад из облаков в Новороссийске попал на видео
Общество
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
00:11
Редкое природное явление на российском курорте попало на видео
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
00:38
Опубликовано видео наезда автобуса на водителя
Происшествия
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
00:27
Последствия конфликта со стрельбой в Красноярске попали на видео
Происшествия
Появилось видео с места пожара в автосервисе в Петербурге
00:42
Появилось видео с места пожара в автосервисе в Петербурге
Происшествия
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
00:58
Стычка пассажира с полицией на борту самолета попала на видео
Происшествия
Задержания на акции неповиновения в Ереване попали на видео
01:54
Задержания на акции неповиновения в Ереване попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть