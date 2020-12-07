Новый пост Чубайса встревожил Украину

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в соцсетях поделился своими опасениями относительно нового назначения бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.
Ранее «СП» сообщала, что Владимир Путин своим указом назначил Чубайса своим спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
«В Кремле пытаются восстановить все каналы связи с новой демократической администрацией США, новое назначение Чубайса это только верхушка айсберга. Кремль знает, чем торговаться, нам критичено донести свою стратегию, если она у нас есть», — написал он.