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Москва

В Киеве встревожились из-за нового назначения Чубайса 

Свободная пресса 1 минуту назад
Новый пост Чубайса встревожил Украину
Фото: ТАСС
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в соцсетях поделился своими опасениями относительно нового назначения бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.
Ранее «СП» сообщала, что Владимир Путин своим указом назначил Чубайса своим спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
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«В Кремле пытаются восстановить все каналы связи с новой демократической администрацией США, новое назначение Чубайса это только верхушка айсберга. Кремль знает, чем торговаться, нам критичено донести свою стратегию, если она у нас есть», — написал он.

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В мире , Павел Климкин , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , Администрация США , Киев , США
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