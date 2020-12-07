В США начнут готовить пиццу из отходов 

В американском городе Сан-Франциско начнут готовить пиццу из отходов. Об этом сообщает портал Waste360.

Шеф-повара, которые создали бренд Ugly Pickle Co., рассказали, что при приготовлении блюда будут использоваться такие ингредиенты, как субпродукты, лежалые овощи и фрукты, а также отработанное зерно. Они отметили, что называют свой продукт «мусорными пирожками».

По словам производителей пиццы, их проект направлен на то, чтобы cвести пищевые отходы в повседневной жизни к минимуму и помочь местным фермам. Отмечается, что блюдо будут подавать в одном из ресторанов города.