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В США начнут готовить пиццу из отходов 

Lenta.ru 1 час назад
В США начнут готовить пиццу из отходов
Фото: Reuters
В американском городе Сан-Франциско начнут готовить пиццу из отходов. Об этом сообщает портал Waste360.
Шеф-повара, которые создали бренд Ugly Pickle Co., рассказали, что при приготовлении блюда будут использоваться такие ингредиенты, как субпродукты, лежалые овощи и фрукты, а также отработанное зерно. Они отметили, что называют свой продукт «мусорными пирожками».
По словам производителей пиццы, их проект направлен на то, чтобы cвести пищевые отходы в повседневной жизни к минимуму и помочь местным фермам. Отмечается, что блюдо будут подавать в одном из ресторанов города.
Ранее посетитель ресторана в английском городе Олтрингем, графство Большой Манчестер, съел пиццу оригинальным способом и прослыл «монстром» в сети. На снимке, который он выложил в сеть, видно, что клиент ел пиццу ножом и вилкой и съел только центральную часть с начинкой, оставив корочку нетронутой.
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