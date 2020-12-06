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Daily Mail: Елизавета II с супругом сделают прививку от коронавируса 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Елизавету II готовят к вакцинации от коронавируса
Фото: ТАСС
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп могут вакцинироваться от коронавируса уже в ближайшие недели. Такую информацию в субботу распространила газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники.
По их данным, королевская чета получит вакцину в порядке очереди в ходе второго этапа вакцинации, охватывающем группу лиц старше 80 лет. Сделать прививку королеве и ее супругу рекомендуют лечащие врачи, пишет ТАСС. В Букингемском дворце пока не комментируют данное сообщение прессы, подчеркивая, что медицинские решения являются конфиденциальной информацией.
Ранее в Великобритании был определен порядок вакцинации. Первыми привиться смогут на следующей неделе медработники и лица, проживающие в домах престарелых. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах.
В Великобритании число случаев коронавируса превысило 1,7 миллиона, скончались свыше 61 тысячи человек, что является самым высоким показателем в Европе.
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В мире , Елизавета II , Daily Mail , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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