Елизавету II готовят к вакцинации от коронавируса

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Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп могут вакцинироваться от коронавируса уже в ближайшие недели. Такую информацию в субботу распространила газета Daily Mail , ссылаясь на свои источники.

По их данным, королевская чета получит вакцину в порядке очереди в ходе второго этапа вакцинации, охватывающем группу лиц старше 80 лет. Сделать прививку королеве и ее супругу рекомендуют лечащие врачи, пишет ТАСС . В Букингемском дворце пока не комментируют данное сообщение прессы, подчеркивая, что медицинские решения являются конфиденциальной информацией.

Ранее в Великобритании был определен порядок вакцинации. Первыми привиться смогут на следующей неделе медработники и лица, проживающие в домах престарелых. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах.

В Великобритании число случаев коронавируса превысило 1,7 миллиона, скончались свыше 61 тысячи человек, что является самым высоким показателем в Европе.