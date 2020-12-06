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Трамп заявил, что выигрывает выборы президента США 

ТК «Звезда» и ещё 6 21 минуту назад
«Мы выигрываем эти выборы»
Фото: Reuters