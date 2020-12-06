Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный фильм года
Самый скандальный фильм года «Аутло» в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп заявил о нежелании баллотироваться в президенты в 2024 году 

Lenta.ru и ещё 10 50 минут назад
Трамп отказался баллотироваться в 2024 году
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп отказался ждать 2024 года для возможности выдвинуться на пост главы государства. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия, передает NBC News.
Таким образом американский лидер вновь дал понять, что уверен в своей победе на прошедших в начале ноября выборах.

«Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть [республиканцам контроль] над Палатой представителей [Конгресса США]», — пообещал Трамп.

Он выразил уверенность в том, что ему не придется ждать четыре года до следующих выборов и снова становиться кандидатом в президенты.

«Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад», — заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп попросил власти Джорджии о помощи в пересмотре итогов выборов главы государства, призвав созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов. По мнению главы государства, он «легко и быстро» выиграет в этом штате, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.
3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.
Видео дня. Самбурская забила стрелку Бузовой на 9 декабря
Последние новости
Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов Найдена первая противостоящая антителам мутация коронавируса Найдена первая противостоящая антителам мутация коронавируса
Комментарии 1
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , телеканал NBC
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
00:34
Тренировка самой сексуальной спортсменки мира попала на видео
В мире
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
04:29
Появилось видео с места убийства в Волоколамске
Происшествия
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
02:03
Блогер из России уничтожил свой Gelandewagen и попал на видео
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
02:35
Последствия обрушения потолка в детском саду в Кемерове попали на видео
Происшествия
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
00:57
Появилось видео с концерта Кипелова в Adrenaline Stadium
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
00:20
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
В мире Происшествия
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
00:13
Мэр Новокузнецка плюнул на пол в прямом эфире и попал на видео
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
00:41
Разминирование местности в Карабахе показали на видео
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
00:43
Возгорание на станции «Москворечье» попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Американский футболист напал на судью и попал на видео
01:17
Американский футболист напал на судью и попал на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение