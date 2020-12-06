Украина объявила о жестких санкциях против России

"Если до конца года, скоро будут каникулы рождественские и новогодние… если этого не случится (урегулирования ситуации в Донбассе — ред.), то я думаю, что начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний (на РФ — ред.) и наших предложений относительно давления на агрессора. Это могут быть, скажем, санкции, которые называются "международная расчетная система". Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".