Украина объявила о жестких санкциях против России

Киев будет требовать ужесточить санкции в отношении РФ после новогодних праздников, если не будет урегулирования ситуации в Донбасс, заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе, однако раскрывать его детали не стал. Кроме того, украинский президент дал год на урегулирование конфликта на востоке Украины, этот срок истекает 9 декабря.
"Если до конца года, скоро будут каникулы рождественские и новогодние… если этого не случится (урегулирования ситуации в Донбассе — ред.), то я думаю, что начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний (на РФ — ред.) и наших предложений относительно давления на агрессора. Это могут быть, скажем, санкции, которые называются "международная расчетная система". Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
При этом, по его словам, Киев не будет "требовать войны", так как это не укладывается в "демократическую философию" Украины. Кравчук добавил, что Киев должна координировать свои усилия с ЕС и США в отношении России.
Он также заявил, что Киев начнет переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР после полной демилитаризации региона.
"Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми", — сказал Кравчук.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В РФ так отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.