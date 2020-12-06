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Москва

Time назвал 2020 год худшим в истории 

BFM.RU и ещё 8 1 час назад
Журнал Time назвал худший год в истории
Фото: time.com
Журнал