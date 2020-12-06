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Республиканцев в Конгрессе США обвинили в страхе перед Трампом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Республиканцев обвинили в страхе перед Трампом
Фото: Reuters
Большинство республиканцев в Конгрессе США отказались открыто заявлять о победе Дональда Трампа или Джозефа Байдена на президентских выборах, сообщают СМИ.
Журналисты Washington Post связались с помощниками каждого законодателя-республиканца и выяснили, что открыто победу Байдена признают только 25 конгрессменов и сенаторов из Республиканской партии, двое заявили о победе Трампа, а 222 не дали четкого ответа на вопрос о том, кого считают избранным президентом. Более того, только 30 республиканцев открыто заявили, что признают победу Байдена в том случае, если за него проголосует коллегия выборщиков. Девять членов Конгресса категорически против попыток Трампа оспорить результаты голосования, восемь Трампа поддерживают, а 232 не смогли ответить на вопрос о своем отношении к действиям президента США.
Washington Post пишет о «страхе большинства республиканцев перед уходящим президентом и его контролем над партией». При этом отмечается, что за последние 80 лет Трамп стал лишь третьим президентом США, который не смог переизбраться. Однако свыше 70% законодателей-республиканцев не смогли дать четкие ответы на заданные журналистами вопросы. Они, как пишет издание, «не поздравляют Байдена», но и «не поддерживают самые резкие позиции и ложные заявления Трампа», передает ТАСС.
Трамп при этом попросил дать ему список республиканцев, «которые лишь называют себя таковыми» и считают победителем Байдена. Трамп «удивлен, что их так много». Он добавил, что «читает лживые новости Washington Post как можно меньше».
Напомним, результаты опроса, опубликованного в конце ноября Politico, свидетельствуют, что Трамп легко пройдет через праймериз, если решится на реванш в 2024 году. За него готовы отдать голоса 53% американских консерваторов, причем на втором месте в списке возможных кандидатур находится вице-президент Майкл Пенс с 12% поддержки, а на третьем — сын Трампа. Кроме того, большинство избирателей Трампа заявили, что продолжат поддерживать именно его, а не партию в целом, если он вдруг решит ее покинуть.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Майкл Пенс , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Конгресс США , Washington Post , ИТАР-ТАСС
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