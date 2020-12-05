ООН прогнозирует невиданный кризис в 2021 году

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что миру грозит голод беспрецедентного масштаба, из-за пандемии коронавируса COVID-19 число людей, находящихся на грани голодной смерти, достигло 270 миллионов. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к немедленному выделению $4,3 млрд на всемирную программу обмена вакцинами.

В следующем году в мире может разразиться гуманитарная катастрофа беспрецедентного масштаба — спрогнозировал глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на Генеральной ассамблее

«2021 год, вероятно, будет годом сильнейшего гуманитарного кризиса с момента основания ООН 75 лет назад. Мы не сможем помочь всем, поэтому мы должны расставить приоритеты. Голод стучится в дверь десятков стран», — пояснил чиновник.

По его словам, за последние годы вооруженные конфликты привели к увеличению числа людей, находящихся на грани голодной смерти, с 80 до 135 миллионов. Однако, пандемия коронавируса COVID-19 повысила эту цифру уже до 270 миллионов, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к немедленному выделению $4,3 млрд на всемирную программу обмена вакцинами, передает Reuters.

«Мы просто не можем мириться с миром, в котором бедные и слои населения попираются богатыми и могущественными в драке за вакцины. Это глобальный кризис, и ресурсы для его решения должны быть справедливо распределены как глобальные общественные блага», — заявил Гебрейесус.

В октябре нынешнего года Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира, соответствующее решение принял норвежский нобелевский комитет

Как заявили в комитете, гуманитарная программа удостоена награды за «усилия по борьбе с голодом, за вклад, который она внесла в улучшение условий жизни в районах, затронутых конфликтами, и за ее действия в качестве движущей силы по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

«Наградой этого года Норвежский Нобелевский комитет желает обратить взоры мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода», — говорилось в комментарии.

Председатель комитета Берит Райсс-Андресен также подчеркнула, что предоставление помощи в обеспечении продовольствием помогает улучшить перспективы для стабильности и мира.

Еще в апреле нынешнего года Бизли указывал, что, в первую очередь, ведущим станами мира необходимо содействовать прекращению военных конфликтов.

Участникам боевых действий необходимо предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи нуждающимся людям. Кроме того, по его словам, нужно вложить $350 млн в создание сети логистических центров, благодаря которым поставки гуманитарной помощи будут обеспечены по всей планете.

«Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро», — пояснял глава продовольственной программы.

Он также сообщал, что каждый день от голода будут умирать 300 тыс. человек — если ООН не будет оказана необходимая поддержка. Голод может охватить порядка 30 стран.

Ситуацию усугубили в первой половине 2020 года не только коронавирус, но также обвал цен на нефть, финансовые потери в туристической сфере, сокращение рабочих мест, падение доходов трудовых мигрантов.

Тогда ООН спрогнозировала, что число голодающих в мире к концу 2020 года может достигнуть 265 млн человек. Таким образом, голод охватит в два раза больше людей, чем это было в прошлом году.

Распространение коронавируса лишь добавляет проблем к уже существующим негативным факторам — войнам, изменению климата и экономическому кризису, говорилось в докладе ВПП ООН.

«Пандемия COVID-19 может привести к катастрофическим последствиям для миллионов людей, чья жизнь и так висит на волоске. Это люди, которые могут поесть только, если им удается в этот день заработать на жизнь», — сообщал ведущий экономист ВПП Ариф Хуссейн.

При этом речь шла не просто о нехватке продовольствия, а именно о голоде, угрожающем жизни людей. Число хронически недоедающих в мире велико: более 100 млн голодающих живут в Африке, 43 млн — на Ближнем Востоке и в Азии, а в Латинской Америке таких людей — 18,5 млн В Международном институте гуманитарно-политических исследований уверены, что, с продовольственной точки зрения, Россия — одна из самых защищенных стран в условиях пандемии.

«Россия может пострадать лишь потому, что ряд фирм прекращает работу — скорее всего, будет определенное сокращение ассортимента, но к голоду это никакого отношения не имеет», — ранее пояснил «Газете.Ru» эксперт учреждения Владимир Брутер.

Он, в целом, выразил надежду на то, что ни одна страна не допустит ухудшения ситуации в продовольственной сфере из-за распространения COVID-19.