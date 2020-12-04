На Украине отказались вводить локдаун

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В декабре на Украине не планируется вводить строгий карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам.

«В целом общая ситуация контролируемая, не диктует немедленного введения локдауна в декабре», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Как отметил Зеленский, власти дают возможность бизнесу работать и «не терять декабрь — один из самых прибыльных месяцев в году».

Он подчеркнул, что пережить этот месяц без жёстких ограничений удастся только при условии соблюдения гражданами всех санитарных требований.

Вероятность локдауна в январе есть, однако детали пока неизвестны, добавил Зеленский.