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Москва

На Украине не намерены вводить локдаун в декабре 

RT на русском 1 час назад
На Украине отказались вводить локдаун
Фото: globallookpress.com
В декабре на Украине не планируется вводить строгий карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам.

«В целом общая ситуация контролируемая, не диктует немедленного введения локдауна в декабре», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Как отметил Зеленский, власти дают возможность бизнесу работать и «не терять декабрь — один из самых прибыльных месяцев в году».
Он подчеркнул, что пережить этот месяц без жёстких ограничений удастся только при условии соблюдения гражданами всех санитарных требований.
Вероятность локдауна в январе есть, однако детали пока неизвестны, добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что украинский Минздрав будет предлагать правительству ввести локдаун с начала января на три недели.
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В мире , Владимир Зеленский , Минздрав РФ
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