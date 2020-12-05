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Переговоры ЕС и Британии провалились 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 13 минут назад
Переговоры ЕС и Британии провалились
Фото: EPA
Представители Евросоюза и Великобритании в очередной раз не достигли договоренностей по соглашению о свободной торговле, сообщил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.
Он сообщил, что «интенсивные консультации» продолжались неделю, но стороны «сошлись в том, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам». Переговорщики решили взять «паузу» и «проинформировать руководство». Ситуацию должны обсудить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Би-би-си сообщала, что проблемы вызваны новыми требованиями ЕС, которые выдвинули под давлением Франции, но европейские источники опровергли эту информацию. Разногласия связывают с квотами на вылов рыбы и условиями конкуренции для британских и европейских компаний, передает ТАСС.
Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.
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Комментарии
В мире , Brexit , Борис Джонсон , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель , Лондон , Великобритания
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