Бабушке-нацистке дали новый срок за отрицание холокоста 

Берлинский суд приговорил ее к году тюрьмы. Хавербек отрицала холокост в интервью, опубликованном в интернете еще в марте 2018-го. Женщина не явилась в суд для вынесения приговора.

Пару недель назад немка закончила отбывать срок за отрицание холокоста. Она вышла на свободу спустя 2,5 года. Тогда ее осудили за подстрекательство к мятежу.