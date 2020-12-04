Бахрейн одобрил вакцину Pfizer и Biontech

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Власти Бахрейна выдали в пятницу экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской Biontech. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы медицинского регулятора страны.

"Одобрение вакцины Pfizer/Biontech станет еще одной важной мерой в борьбе королевства с коронавирусом", — отмечается в сообщении.

Таким образом, Бахрейн стал второй страной после Великобритании, которая выдала разрешение на применение этой вакцины.

Reuters отмечает, что в ноябре Бахрейн также одобрил использование вакцины китайской компании Sinopharm для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией.