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Москва

Бахрейн выдал разрешение на использование вакцины Pfizer и Biontech 

ТАСС 43 минуты назад
Бахрейн одобрил вакцину Pfizer и Biontech
Фото: Reuters
Власти Бахрейна выдали в пятницу экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской Biontech. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы медицинского регулятора страны.

"Одобрение вакцины Pfizer/Biontech станет еще одной важной мерой в борьбе королевства с коронавирусом", — отмечается в сообщении.

Таким образом, Бахрейн стал второй страной после Великобритании, которая выдала разрешение на применение этой вакцины.
Reuters отмечает, что в ноябре Бахрейн также одобрил использование вакцины китайской компании Sinopharm для вакцинации людей, тесно работающих с заразившимися коронавирусной инфекцией.
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В мире , Pfizer , Reuters , Бахрейн , Великобритания
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