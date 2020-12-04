Легче не станет: ООН предупредила о катастрофе

Мир рискует столкнуться в 2021 году с тяжелейшим за последние 75 лет гуманитарным кризисом, если страны не предоставят необходимого финансирования, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Он отметил, что за последние четыре года в основном из-за вооруженных конфликтов число людей, находящихся на грани голодной смерти, выросло с 80 миллионов до 135 миллионов.

"Но из-за COVID число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло со 135 миллионов до 270 миллионов", — сказал Бизли, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.

По его словам, "2021 год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".

"Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", — подчеркнул он.

"Сейчас мы буквально смотрим в 2021 год, который станет годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания Организации Объединенных Наций", — заявил Бизли.

Однако, по его словам, если удастся собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится.

"Как я говорю многим своим друзьям и лидерам по всему миру, в следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции", — указал глава ВПП.

Он отметил, что если удастся вложить средства именно в решение этих проблем, "мы сможем пережить 2021 год".

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