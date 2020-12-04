Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ 

BFM.RU 1 час назад
В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
Фото: Reuters
Одной из причин задержания в Турции журналистов НТВ могло стать отсутствие у них аккредитации и разрешения на съемку, cообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным ТАСС, российские журналисты находились в тот момент недалеко от здания, где базируется специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания «Байкар Савунма».
По данным телеканала НТВ, сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в пригороде Стамбула в четверг, а после этого перестали выходить на связь. К выяснению обстоятельств подключились российские дипломаты.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
BFM.RU: последние новости
Джо Байден придерживается многостороннего подхода в отношении России Джо Байден придерживается многостороннего подхода в отношении России Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой Тихановская не исключила пересмотра соглашений с Россией Тихановская не исключила пересмотра соглашений с Россией
В мире , РИА Новости , НТВ , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение