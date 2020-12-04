В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ 

Одной из причин задержания в Турции журналистов НТВ могло стать отсутствие у них аккредитации и разрешения на съемку, cообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным ТАСС , российские журналисты находились в тот момент недалеко от здания, где базируется специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания «Байкар Савунма».

По данным телеканала НТВ, сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в пригороде Стамбула в четверг, а после этого перестали выходить на связь. К выяснению обстоятельств подключились российские дипломаты.