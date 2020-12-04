Тихановская написала письмо папе Римскому 

«В своем письме Светлана Тихановская рассказывает о событиях в Белоруссии, героизме мирного народа и призывает папу Франциска поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике» и «социальной дружбе», о которых он сам говорил в энциклике», — отмечается в сообщении.