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Тихановская написала письмо папе Римскому 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Тихановская написала письмо папе Римскому
Фото: Reuters
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская написала письмо папе Римскому Франциску, в котором сообщила о событиях в стране.
Тихановская отправила письмо понтифику в ответ на его энциклику «Все братья», опубликованную в октябре, говорится в ее Telegram-канале.

«В своем письме Светлана Тихановская рассказывает о событиях в Белоруссии, героизме мирного народа и призывает папу Франциска поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике» и «социальной дружбе», о которых он сам говорил в энциклике», — отмечается в сообщении.

Письмо адресовано в государственный секретариат Ватикана, и лично передано апостольскому нанцию в Литве сторонником Тихановской Денисом Кучинским.
В письме также идет речь об архиепископе Тадеуше Кондрусевиче, главе Римско-католической церкви в Белоруссии. Он, по заявлению Тихановской, «одним из первых призвал власти к диалогу и прекращению насилия, после чего был незаконно лишен права вернуться в страну к своей пастве и находится в изгнании».
В начале декабря Тихановская заявляла о готовности возглавить республику «в переходный период», добавив, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.
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В мире , Светлана Тихановская , ФРАНЦИСК , Тадеуш Кондрусевич , Католическая церковь , Ватикан , Литва
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