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Китай столкнулся с новой проблемой из-за Британии 

Прайм 1 час назад
Китай столкнулся с новой проблемой из-за Британии
Фото: РИА Новости
Власти Великобритании стали предоставлять жителям Гонконга по пять паспортов в минуту. Как пишет Bloomberg, это происходит на фоне ужесточения позиции Китая по Гонконгу.
Жителям Гонконга Британия выдает специальные проездные документы (паспорта BNO) начиная с 1997 года, когда началась передача власти в особой экономической зоне.
За январь-октябрь текущего 2020 года Лондон выдал гонконгцам свыше 216 тысяч национальных (зарубежных) паспортов. Это самый большой показатель за всю историю выдачи таких документами властями королевства.
За октябрь, отмечается в данных паспортного управления Великобритании, было выдано почти 60 тысяч таких паспортов, на 52% выше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Это означает, что в минуту выдавалось больше пяти паспортов (если исходить из восьмичасового рабочего дня сотрудников ведомства), включая продление сроков выданных ранее документов.
Резкий рост спроса на британские паспорта у жителей Гонконга начался в июле. Тогда Лондон повысил статус владельцев таких паспортов BNO.
Китай в свою очередь раскритиковал королевство за приглашение такого большого числа жителей Гонконга. Пекин завал это "неуместным вмешательством во внутренние дела страны".

"Британская сторона нарушила свои обещания, настаивала на том, чтобы идти своим путем, и неоднократно поднимала вопрос о паспортах BNO", — заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин.

Из-за таких действий королевства Пекин намерен рассмотреть вопрос о непризнании паспорта BNO действительным проездным документом и "оставляет за собой право принять дальнейшие меры. "
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Комментарии
В мире , Хуа Чуньин , МИД , Bloomberg , Гонконг , Китай , Лондон , Великобритания
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