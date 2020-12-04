Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

МИД Турции объяснил задержание российских журналистов в Стамбуле 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
В Турции объяснили задержание российских журналистов
Фото: Reuters
Журналисты российского телеканала НТВ задержаны в Стамбуле из-за отсутствия аккредитации, сообщил источник в МИД Турции.

«Они были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда вели съемку. В ходе проверки выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку», — сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ были задержаны в Турции в четверг утром и до сих пор не вышли на связь. Телекомпания НТВ находится в тесном контакте с МИД России и генконсульством в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Байден рассказал о подходе в отношении России Байден рассказал о подходе в отношении России Санкции против «Северного потока – 2» увязали с бюджетом Пентагона Санкции против «Северного потока – 2» увязали с бюджетом Пентагона Украина направила ноту Польше из-за календаря с российским Крымом Украина направила ноту Польше из-за календаря с российским Крымом
В мире , МИД , МИД Турции , ИТАР-ТАСС , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение