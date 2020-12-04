Российские журналисты выдвинули несколько версий, куда могли с боем прорываться трое мужчин, которые устроили перестрелку на российско-украинской границе. По одной из них — в Крым, по другой «гораздо севернее».
Ранее журналисты РИА Новости со ссылкой на сотрудников ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей попытались с боем пересечь границу со стороны Украины недалеко от Белгорода. На прорыв оперативно среагировали российские пограничники, которые ответили на выстрелы шквальным огнем. В результате один из злоумышленников скончался, двое других скрылись на территории Украины.
Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале предположил, что диверсанты прорывались в Крым. Его коллега Алексей Леонков заявил, что цель вооруженных мужчин располагалась «гораздо севернее».
«Белгород, Воронеж», — написал эксперт.
В своем канале Леонков подчеркнул, что сегодня Украина стала плацдармом, где США и Великобритания проводят свои военно-политические операции. Он заявил, что западные военные эксперты уже опробовали свои силы В Беларуси и Нагорном Карабахе, на очереди — накаление ситуации в Приднестровской Молдавской Республике и странах Средней Азии. При этом Леонков добавил, что украинские диверсанты не учли, что российские пограничники на украинской границе знают, с кем имеют дело, поэтому «были начеку».