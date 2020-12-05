Болгары резко отреагировали на инцидент с РФ и Украиной

Болгарские читатели издания Сега резко прокомментировали инцидент с перестрелкой на российско-украинской границе в окрестностях Белгорода

В пятницу в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей попытались прорваться на территорию России со стороны Украины . В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории соседней страны. В Госпогранслужбе Украины заявили, что не фиксировали стрельбу на границе с Россией.

"Очередная попытка Украины напасть на Россию провалилась", — констатировал magina7.

"Видимо, есть желающие (особенно за океаном) проверить, как охраняется граница. Вот и допрыгались", — выразил мнение Skyspirit.

"А почему эти украинцы не въехали в Россию легально, через КПП и без оружия, а захотели и попытались проникнуть в страну незаконно?", — задался вопросом paragraph39.

"Так и надо действовать на границах! Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать", — резюмировал Kerr Avon.