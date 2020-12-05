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Москва

«Допрыгались»: болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины 

РИА Новости и ещё 21 53 минуты назад
Болгары резко отреагировали на инцидент с РФ и Украиной
Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк
Болгарские читатели издания Сега резко прокомментировали инцидент с перестрелкой на российско-украинской границе в окрестностях Белгорода.
В пятницу в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей попытались прорваться на территорию России со стороны Украины. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории соседней страны. В Госпогранслужбе Украины заявили, что не фиксировали стрельбу на границе с Россией.

"Очередная попытка Украины напасть на Россию провалилась", — констатировал magina7.

"Видимо, есть желающие (особенно за океаном) проверить, как охраняется граница. Вот и допрыгались", — выразил мнение Skyspirit.

"А почему эти украинцы не въехали в Россию легально, через КПП и без оружия, а захотели и попытались проникнуть в страну незаконно?", — задался вопросом paragraph39.

"Так и надо действовать на границах! Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать", — резюмировал Kerr Avon.
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В мире , ФСБ , InoSMI.Ru , РИА Новости
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