«Это невыносимо»: на Украине больные COVID-19 дерутся за кислород 

Ряд больниц Украины заполнены пациентами c COVID-19 на 100%, людям не хватает кислорода, а медперсонал работает без отдыха по двое — трое суток, пишет «Обозреватель».

По данным издания, в Николаевской области в некоторых больницах уже заняты все места для больных коронавирусом и, чтобы помочь всем нуждающимся, в регионе готовятся к перепрофилированию детских и гинекологических отделений. При этом не во всех больницах оборудовано нужное число точек подачи кислорода, а также остро не хватает медперсонала.

Так, в больнице Южноукраинска заняты все 64 койки, в больнице Баштанского района также заняты все койки, выделенные под больных коронавирусом. При этом в Николаевской областной администрации рассказали, что из 1557 коек кислородные точки имеют только 502, отмечается в статье.

Медсестра реанимационного отделения одной из районных больниц пожаловалась изданию, что «врачи и медсестры просто выгорают на работе, смена длится 2-3 дня». При этом по ее словам, ситуация с кислородом действительно очень сложная.

«Один лежит с сатурацией ниже 80 и смотрит, как его сосед дышит кислородом. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать. Это невыносимо», — заявила она.

Ее слова подтвердила и одна из бывших пациенток COVID-больницы Николаева.

«Кислорода на всех нет. Порой дышали несколько человек по очереди по 10-15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило. Потому что в палате на 8 человек только 3 точки», — рассказала она.

Бывшая пациентка отметила, что ежедневно в больнице кто-то умирал.

«Это очень тяжело психологически выдержать. Еще вчера твоя соседка по телефону с дочкой разговаривала, а утром ее уже нет. Не спасли. Умирают, когда два, когда три человека за день. Я сама думала, что не выживу — так плохо было, но врачи спасли, спасибо им», — рассказала женщина.

Как сообщал «Рамблер», в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет возможности разработать собственную вакцину от коронавируса. Спустя два месяца он отметил, что работа в этом направлении уже ведется. Глава государства подчеркнул, что у украинских ученых уже есть на руках определенные «материалы» и исследования.

При этом он заявил, что относительно российской вакцины от COVID-19 у украинских властей сложилась принципиальная позиция: препарат у Москвы не закупать, производство на своей территории не организовывать.