Обзор иноСМИ: «Русские вымрут» 

Турция угрожает НАТО

В НАТО пришли к выводу, что как минимум до 2030 года Россия будет оставаться главной угрозой для альянса, но не единственной: НАТО необходимо подготовиться к «китайскому вызову» и внимательно отнестись к проблемам в южном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, пишет болгарское издание «Дневник». «ИноСМИ» собрало комментарии болгарских пользователей: они сочли главной угрозой для НАТО Турцию.

«Не основной, но более серьезной угрозой НАТО будет ее самый нестабильный член — Турция. Куда понесет султана Эрдо — никто предсказать не может», — заявил комментатор под ником Лопе де Вега. С ними согласился пользователь Пипера е много лют: по его мнению, альянсу угрожают «исламистский режим» Реджепа Тайипа Эрдогана и его амбиции.

Солдаты США углубляются в Сибирь

YouTube-канал Binkov's Battlegrounds решил разобраться, способны ли американские войска вторгнуться в Россию. Канал отметил, что попытка ввести войска через Германию и Польшу — безнадежна, это может привести к конфликтам с этими странами.

Отношения США с Турцией испорчены, поэтому вторгнуться в Россию через Черное море также не удалось бы. По версии Binkov's Battlegrounds, США потратили бы месяцы на подготовку к вторжению, Россия за это время успеет мобилизовать войска у западных границ. Единственным вариантом для США канал назвал Дальний Восток и Сибирь (с помощью Южной Кореи и Японии). Однако пути материального снабжения через холодную Сибирь оказались бы слишком длинными, а российские военные нападали бы на американцев в лесах.

Лукашенко попал в мышеловку

Экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеман-Йенсен считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время «подчинится давлению Владимира Путина » и заключит союз с Россией. В своей колонке для Berlingske он обратил внимание, что Лукашенко пообещал уйти в отставку, когда у его страны появится новая Конституция.

Эллеман-Йенсен отметил, что во время недавнего визита в Минск глава МИД России Сергей Лавров напомнил Лукашенко о приверженности Путина сочинским договоренностям. Лукашенко заговорил о конституционной реформе именно после этого. По мнению бывшего министра, Лукашенко пообещал Путину больше не противиться идее объединения стран.

«Русские вымрут»: китайцы испугались за Россию

Китайские СМИ обратили внимание на новости о вакцинации, которая стартует в России в декабре. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии китайских пользователей: некоторые из них сочли, что российские власти слишком спешат, другие, наоборот, похвалили страну за быструю разработку вакцины от коронавируса.

«Европа по-прежнему считает, что Россия — это все та же прежняя Россия? Посмотрите, как они быстро разработали вакцину», — написал комментатор под ником Конник в латах Ло. А пользователя Неугасаемая вера испугало, что сразу же после получения прививки россияне перестанут носить маски. «Если будет какое-то отклонение от нормы в вирусе или вакцина не сработает, то русские попросту вымрут», — заявил он.

Швед провел 30 лет в плену у матери

Полиция Стокгольма задержала 70-летнюю горожанку: по версии полицейских, в течение 30 лет она держала своего сына в плену (сейчас мужчине 41). Об этом сообщает Expressen.

Мать мужчины недавно госпитализировали, к ней домой пришла родственница, она нашла пленника сидящим на полу в темном углу и обратилась в полицию. Она рассказала, что в квартире повсюду были «моча, грязь и пыль» и «пахло гнилью», у ее родственника не оказалась зубов, а ноги были покрыты язвами. На теле мужчины обнаружили и другие травмы, какие именно — не уточняется. Родственница отметила, что женщина стала чрезмерно опекать сына после смерти первого ребенка.