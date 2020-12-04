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Боровшегося с геями литовского депутата заметили с полуголым мужчиной 

Lenta.ru 2 часа назад
Боровшегося с геями депутата заметили с мужчиной
Фото: страница Петраса Гражулиса в Facebook
В Литве депутата Петраса Гражулиса, боровшегося против гей-парадов, заметили с полуголым мужчиной на видео во время телефонной конференции парламентского комитета по культуре. Об этом сообщает «Европейская правда».
Заседание транслировалось в прямом эфире на YouTube-аккаунте сейма. В один из моментов Гражулиса ненадолго включил камеру, и за его спиной можно было увидеть обнаженного по пояс мужчину.
Глава комитета Витаутас Юозапайтис назвал опасным присутствие на парламентских встречах посторонних лиц, ведь они могут повлиять на решения депутатов.

«Вопрос в том, почему они в рабочее время полуголые. Конечно, можно сказать, что это личная жизнь человека, но он подключается к заседанию сейма», — добавил Юозапайтис.

Он предположил, что мужчина на видео, скорее всего, был членом семьи Гражулиса и помог ему подключиться к заседанию.
Гражулис известен тем, что пытался помешать проведению гей-парадов в Вильнюсе и дарил местной ЛГБТ-организации джинсы с дыркой сзади.
Ранее венгерский депутат Европарламента Йожеф Сайер, выступающий против гей-браков, был пойман полицией во время ночной оргии в Брюсселе.
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В мире , Витаутас Юозапайтис , Европарламент , Литва
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