Оппозиционер подчеркнул, что изменение политического строя в Беларуси возможно только путем проведения новых выборов президента. При этом, как себя поведет действующий глава государства Александр Лукашенко , для всех – вопрос.

Согласно первому сценарию президент соглашается на новые выборы в результате переговоров. Будут созданы две переговорные группы от Лукашенко и от Тихановской, которые сообща решат, кто будет проводить выборы, как формировать избирательные комиссии, каким законодательством будет подкреплен выборный процесс, каким образом будет согласовываться и приниматься новая Конституция и т.д.

Второй вариант развития событий – проведение новых выборов из-за того, что Лукашенко уйдет с поста президента: покинет страну, подаст в отставку или будет арестован. В этом случае либо будет организован Круглый стол с участием членов правительства, Тихановской, представителей Координационного совета. Либо Тихановкая становится исполняющей обязанности президента и организует выборы.

Оппозиционеры допускают, что Лукашенко может пойти в ближайшее время на ужесточение режима, усиление массовых репрессий, а также введение военного или чрезвычайного положения. Тогда, по словам Добровольского, будет сформировано движение Сопротивления. Конфронтация будет продолжаться недолго.

«Отсутствие его (Лукашенко) легитимности и дефицит ресурсов для существования режима сокращают этот период», - говорится в статье.

Третий сценарий неизбежно закончится его перетеканием в первый или второй вариант развития событий, отметил советник Тихановской.

Лукашенок может попытаться также затянуть время с обещанием конституционной реформы, надеясь, что со временем протесты утихнут сами собой. В этом случае оппозиционеры пообещали провести Всебеларусское народное собрание, принять новый проект Конституции, лишить президента легитимности и провести новые выборы.

Добровольский допустил, что в Беларусь по приглашению Лукашенко могут ввести российских военных. По его словам, это станет первым признаком «инкорпорации» республики в состав РФ. Создавшееся положение может удерживаться довольно долго, поскольку Москва обладает достаточными ресурсами, но в результате России придется отказаться от поддержки белорусских властей из-за санкционного давления и нестабильного положения внутри страны.