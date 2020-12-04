Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»
«Глубже!» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Президент Абхазии рассказал о планах по интеграции с Россией 

ИА Regnum 32 минуты назад
Абхазия нацелилась на интеграцию с Россией
Фото: РИА Новости
План интеграции России и Абхазии, изложенный в «Программе формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства РА с законодательством РФ» предполагает создание между двумя государствами объединения, похожего на Евросоюз. Об этом, как передает агентство «Апсадгьыл-инфо», 3 декабря заявил на совещании с членами абхазской Общественной палаты президент Абхазии Аслан Бжания.

«Такому союзу стран будет проще отражать глобальные угрозы и отстаивать национальные интересы на мировой арене», — сказал Бжания.

Он подчеркнул, что этот союз не предполагает отмену границ или какой-либо ущерб для суверенитета. Бжания также отметил, что положения программы можно обсуждать и менять, для чего была создана рабочая группа.
Стоит отметить, что программа интеграционных процессов была принята по итогам встречи в Сочи Бжании с президентом России Владимиром Путиным. Планируется осуществить гармонизацию законодательства двух стран в сферах экономики, финансов, таможенном праве, энергетике, а также в социальных сферах. Мероприятия этой программы планируется осуществить в течение двух или трех лет.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
ИА Regnum: последние новости
Байден сообщил о подходе, который будет использовать в отношениях с Россией Байден сообщил о подходе, который будет использовать в отношениях с Россией В Чехии прекратили разрабатывать собственную вакцину от COVID-19 В Чехии прекратили разрабатывать собственную вакцину от COVID-19 Генконсульство РФ в Нью-Йорке будет закрыто на десять дней на карантин Генконсульство РФ в Нью-Йорке будет закрыто на десять дней на карантин
Комментарии 32
В мире , Аслан Бжания , Владимир Путин , Общественная палата России , ЕС , Абхазия , Краснодарский Край , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
00:56
Уборщица подралась с семиклассником в российской школе
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
01:13
Необычные столбы света в Тюмени попали на видео
В мире
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
01:21
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
В мире
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
03:17
Жалобы Кристины Асмус попали на видео
Шоу-бизнес
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
01:47
Видео возобновления учебного процесса в Карабахе
Армия
Разминирование юга Степанакерта попало на видео
00:54
Разминирование юга Степанакерта попало на видео
Армия
Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка
00:57
Видео запуска ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение