Абхазия нацелилась на интеграцию с Россией

План интеграции России Абхазии , изложенный в «Программе формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства РА с законодательством РФ» предполагает создание между двумя государствами объединения, похожего на Евросоюз . Об этом, как передает агентство «Апсадгьыл-инфо», 3 декабря заявил на совещании с членами абхазской Общественной палаты президент Абхазии Аслан Бжания

«Такому союзу стран будет проще отражать глобальные угрозы и отстаивать национальные интересы на мировой арене», — сказал Бжания.

Он подчеркнул, что этот союз не предполагает отмену границ или какой-либо ущерб для суверенитета. Бжания также отметил, что положения программы можно обсуждать и менять, для чего была создана рабочая группа.