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Украине предрекли превращение в страну «третьего мира» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украине предрекли судьбу страны «третьего мира»
Фото: Reuters
Развал государственного авиастроительного предприятия «Антонов» станет началом превращения Украины в страну «третьего мира», заявил бывший глава компании Александр Лось.
По его мнению, авиастроительная компания может стать «местом мародерства», это произойдет в случае перепрофилирования аэродрома в Гостеле, принадлежащего «Антонову», в филиал киевского аэропорта Жуляны, передает РИА «Новости».
Он отметил, что это лишит «Антонов» его основной деятельности, а Украину окончательно отбросит в число стран «третьего мира».
Также экс-глава компании добавил, что на «мародерстве» предприятия можно заработать порядка трех миллиардов долларов. Лось подчеркнул, что «Антонов» для Украины — это не просто предприятие, а символ и ценность.
Ранее вице-премьер Украины Олег Уруский заявил, что проблемы с импортозамещением у госпредприятия «Антонов» препятствуют созданию национальной украинской авиакомпании, но они решаемы.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать украинскую национальную авиакомпанию, самолеты для которой построят на «Антонове».
Украинское госпредприятие «Антонов» объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. При этом за 2016-2020 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета.
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В мире , Олег Уруский , Владимир Зеленский , АНТК "АНТОНОВ" , РИА Новости
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