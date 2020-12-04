В Ереване проходят акции протеста. Митингующие перекрыли проспект Тиграна Меца. Демонстрации в столице Армении продолжаются уже три недели. Сторонники оппозиции требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Молодые люди группами на короткое время блокировали центральные улицы, стараясь при этом не вступать в конфликт с полицией. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест для участников несанкционированных митингов. Полицейские ловят особо "буйных" и сажают их в автозаки. Оппозиционные политики считают, что подписанное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе является капитуляцией.
Акция протеста в центре Еревана попала на видео
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