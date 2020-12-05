Байден дал совет Трампу

Кандидат в президенты США Джозеф Байден, который по предварительным данным победил на выборах президента США, ответил на вопросы журналистов. Они касались его будущей деятельности в должности главы государства.
В частности, Байден рассказал о том, что считает полезным для страны присутствие действующего президента Дональда Трампа на церемонии инаугурации 20 января 2021 года. «Протокол передачи власти, я думаю, важен. Но это полностью его решение. Лично для меня это не имеет никакого значения, но я думаю, что это имеет значение для страны», — приводит слова кандидата от демократов CNN.
Байден считает, что такой поступок Трампа продемонстрирует мирную передачу власти между двумя партиями. «Мы сможем продемонстрировать конец этого хаоса», — объяснил Байден.
Напомним, 3 ноября 2020 года в Соединенных Штатах Америки прошли очередные выборы президента. Из-за пандемии коронавируса многие избиратели голосовали дистанционно, что замедлило подсчет голосов и дало сторонникам действующего президента Дональда Трампа оспаривать результаты по ряду штатов в суде.
По предварительным данным, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден получил необходимое для победы большинство выборщиков. Официальная церемония инаугурации нового президента должна состояться только 20 января. До этого времени президентом официально остается Дональд Трамп. В Конгрессе США планируют провести полноценную церемонию, несмотря на коронавирусные ограничения.