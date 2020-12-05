Байден дал совет Трампу

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Кандидат в президенты США Джозеф Байден , который по предварительным данным победил на выборах президента США, ответил на вопросы журналистов. Они касались его будущей деятельности в должности главы государства.

В частности, Байден рассказал о том, что считает полезным для страны присутствие действующего президента Дональда Трампа на церемонии инаугурации 20 января 2021 года. «Протокол передачи власти, я думаю, важен. Но это полностью его решение. Лично для меня это не имеет никакого значения, но я думаю, что это имеет значение для страны», — приводит слова кандидата от демократов CNN

Байден считает, что такой поступок Трампа продемонстрирует мирную передачу власти между двумя партиями. «Мы сможем продемонстрировать конец этого хаоса», — объяснил Байден.

Напомним, 3 ноября 2020 года в Соединенных Штатах Америки прошли очередные выборы президента. Из-за пандемии коронавируса многие избиратели голосовали дистанционно, что замедлило подсчет голосов и дало сторонникам действующего президента Дональда Трампа оспаривать результаты по ряду штатов в суде.