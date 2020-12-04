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Опубликовано видео нового заявления Тихановской 

Вадим Дроздов 1 час назад
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с новым заявлением, в котором сказала, что готова принять власть над страной. Тихановская уточняет, что лидером Беларуси она должна стать лишь на переходный период, до новых выборов президента Республики.
"Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И свое слово я сдержу", — добавила она.
Власти Белоруссии призывают прекратить несогласованные акции и говорят о том, что протесты "организуются из-за границы". Лукашенко не раз заявлял, что внешние силы пытались воспроизвести в республике сценарий "цветной революции".
В мире , Видео , Светлана Тихановская
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