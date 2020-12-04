Действительно, в последние годы президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно предлагал создать европейскую армию с собственным бюджетом, что созвучно требованию президента США Дональда Трампа увеличить оборонные расходы стран НАТО еще на 2% ВВП от каждой страны. Позиция лидера партии «Непокорившаяся Франция», одного из соперников Макрона на президентских выборах 2017 года, созвучна официальному тезису Парижа и является своего рода реакцией на процессы, сопровождающие период непрерывных сюрпризов, предшествующий инаугурации американского президента 21 января 2021 года.

Категоричное требование выхода Франции из НАТО — отдаленное эхо позиции президента Франции Шарля де Голля середины 1960-х годов, сохранившего страну только в формате политического пакта. Восстановление полноправного членства Парижа в Организации Североатлантического договора в конце первого десятилетия XXI века явно больше не актуально.

Слова Меланшона о России как о надежном партнере звучат как ересь, но хорошо знакомо. На протяжении последних веков европейский вектор Москвы неизменно был направлен через Берлин на Париж. С разной степенью интенсивности эта связь имела существенное значение в годы биполярного противостояния после окончания Второй мировой войны.

Однако впервые французский политик, являющийся к тому же депутатом Европарламента , позволил себе сопоставить Россию и США, обвиняя последних в ненадежности. Впечатляет категоричность, с которой Соединенные Штаты обвиняются в том, что используют, а не защищают своих европейских партнеров и их интересы. Войны, которые Вашингтон вел 222 года за 244 года своего существования, а также напоминания о неприятном факте, что в середине XIX века Соединенные Штаты захватили 1/3 территории Мексики, подвергли серьезному испытанию устоявшийся имидж американского государства как самого демократичного в мире.

Тезис о том, что идеология внешней политики США, основанная на демократических ценностях, не имеет ничего общего с системой ценностей Европы, также наталкивает на глубокие размышления. Печален и вывод Меланшона, заявившего, что США делают то, что хотят, ни с кем не считаясь.

Также верен его вывод, что безопасность в НАТО больше не может быть примером и гарантией предсказуемости. Примеры агрессивного поведения Турции и ее нарушения основных правил поведения в союзе — серьезный аргумент в пользу того, что организация с 70-летней историей исчерпала себя. Все эти выводы близки знакомой фразе, произнесенной ребенком в известной сказке: «А король-то голый!». Но этого недостаточно.

Дело в том, что выводы следуют в русле известных на протяжении десятилетий предложений о возвращении военного призыва. Обсуждение места Франции в договоре о ядерном оружии и ее присутствия в усиливающейся гонке уже в космическом пространстве кажется «весьма вероятным».

Действительно, мир сбился с пути, а современные проблемы невозможно оценивать и решать с помощью старых методов. Также нельзя игнорировать тот факт, что Европа предоставлена самой себе. Это означает не только поиск новых путей безопасности для государств и обществ, но и возвращение к старым союзникам в качественно новых геополитических конфигурациях.