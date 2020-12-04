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Санкции против «Северного потока — 2» увязали с бюджетом Пентагона 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 18 минут назад
Санкции против «СП — 2» увязали с бюджетом Пентагона
Фото: ТАСС
Палата представителей и Сенат Конгресса США включили в проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год (начался 1 октября) расширение американских санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Поправка Сената содержит такое же положение. Сенат отзывает поправку, которая позволяет президенту отказаться от применения санкций к лицу, если это отвечает национальным интересам США», — приводит текст документа ТАСС.

Напомним, 1 декабря власти Германии согласовали достройку «Северного потока — 2» на декабрь 2020 года. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что достройку «Северного потока — 2» намерены начать в начале декабря. В Fitch не исключили, что «Северный поток — 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток — 2 может быть достроен к лету 2021 года.
6 ноября правительство Германии в ходе встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента Соединенных Штатов и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило принципиальную позицию по „Северному потоку — 2“ и угрозам санкций против трубопровода. В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против „Северного потока — 2“ являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Германия собралась обойти американские санкции против „Северного потока — 2“.
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В мире , Казначейство США , Пентагон , Конгресс США , Fitch Ratings , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
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