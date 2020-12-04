«Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Поправка Сената содержит такое же положение. Сенат отзывает поправку, которая позволяет президенту отказаться от применения санкций к лицу, если это отвечает национальным интересам США», — приводит текст документа ТАСС.