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Генконсульство РФ в Нью-Йорке закроется на десять дней на карантин 

Вечерняя Москва и ещё 2 54 минуты назад
Генконсульство России в США закроют на карантин
Фото: Lenta.ru
Генеральное консульство России в Нью-Йорке закроется на карантин с пятницы, 4 декабря, на 10 дней. Об этом сказано в сообщении генконсульства в соцсети Twitter.
— В связи с обострением эпидемиологической обстановки генконсульство России в Нью-Йорке будет закрыто на карантин с 4 по 14 декабря включительно. Посетители, ранее записанные на прием в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы генконсульства, — говорится в сообщении.
Представитель генконсульства Алексей Топольский отметил, что всех посетителей, которые записаны на прием, оперативно оповестят о возобновлении работы.
Ekaterina O, [04.12.20 08:02]
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В мире , Нью-Йорк , США
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