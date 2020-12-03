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Греция продлила «локдаун» до 14 декабря 

ИА Regnum 27 минут назад
Греция продлила «локдаун» до 14 декабря
Фото: Reuters
Пресс-секретарь правительства Греции Стелиос Петсас 3 декабря сообщил о том, что действие карантина будет продлено до 14 декабря.
Как сообщает албанское новостное агенство Telegrafi, представитель греческого правительства подчеркнул, что ограничительные меры будут сохраняться несмотря на снижение числа заражений, поскольку смертность среди пациентов c COVID-19 не снижается. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется на севере страны.
7 декабря откроются лавки, продающие сезонные товары и праздничную атрибутику.
Стелиас сообщил, что после завоза вакцин в стране будет открыто 1 018 центров вакцинации. Ожидается, что за месяц привиться смогут 2 117 440 граждан. В первую очередь будут прививаться граждане в возрасте 65 лет и старше.
До 14 декабря границы страны будут закрыты на въезд и на выезд.
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