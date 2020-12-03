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Эрдоган: убийство иранского ученого-ядерщика направлено против мира на Ближнем Востоке 

ТАСС 1 час назад
Эрдоган высказался об убийстве ученого-ядерщика
Фото: Reuters
Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде направлено против мира и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Президент Эрдоган в ходе переговоров выразил глубокое сожаление в связи с тем, что иранский ученый Мохсен Фахризаде погиб в результате отвратительного убийства, и выразил соболезнования братскому иранскому народу и семье покойного. Президент Эрдоган выразил уверенность, что эта атака была направлена на мир и спокойствие региона", — говорится в распространенном канцелярией турецкого лидера коммюнике.

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В мире , Иран , Турция
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