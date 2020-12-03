Эрдоган высказался об убийстве ученого-ядерщика

"Президент Эрдоган в ходе переговоров выразил глубокое сожаление в связи с тем, что иранский ученый Мохсен Фахризаде погиб в результате отвратительного убийства, и выразил соболезнования братскому иранскому народу и семье покойного. Президент Эрдоган выразил уверенность, что эта атака была направлена на мир и спокойствие региона", — говорится в распространенном канцелярией турецкого лидера коммюнике.