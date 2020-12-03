Тихановская согласилась возглавить Белоруссию 

Оппозиционерка, которую ее сторонники считают избранным президентом, заявила, что готова на время переходного периода стать главой государства, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам Светланы Тихановской, режим уже близок к стадии обрушения, и тогда "неминуемо начнется этап диалога" с его представителями. Вот в этот-то период, до первых официально легитимных (по мнению оппозиции) выборов оппозиционерка и готова взять власть в свои руки.

Также находящаяся в Литве Тихановская поделилась успехами Координационного совета, который, как выясняется, уже успел разработать и проект конституционной реформы, и программы экономической помощи и поддержки малого и среднего бизнеса.

До этого в ноябре Тихановская заявила, что добивается отключения Минска от международной системы расчетов SWIFT и краха банковской системы страны, чтобы тем самым подрубить крылья режиму Лукашенко