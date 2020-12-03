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Тихановская согласилась возглавить Белоруссию 

Deita.ru 2 часа назад
Тихановская согласилась возглавить Белоруссию
Фото: Reuters
Оппозиционерка, которую ее сторонники считают избранным президентом, заявила, что готова на время переходного периода стать главой государства, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам Светланы Тихановской, режим уже близок к стадии обрушения, и тогда "неминуемо начнется этап диалога" с его представителями. Вот в этот-то период, до первых официально легитимных (по мнению оппозиции) выборов оппозиционерка и готова взять власть в свои руки.
Также находящаяся в Литве Тихановская поделилась успехами Координационного совета, который, как выясняется, уже успел разработать и проект конституционной реформы, и программы экономической помощи и поддержки малого и среднего бизнеса.
До этого в ноябре Тихановская заявила, что добивается отключения Минска от международной системы расчетов SWIFT и краха банковской системы страны, чтобы тем самым подрубить крылья режиму Лукашенко
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В мире , РИА "Дейта" , Минск
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