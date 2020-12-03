Россию заподозрили в шпионаже за нефтяным сектором

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии утверждает, что Россия Китай якобы занимаются сбором данных о нефтяном секторе страны. Об этом пишут местные СМИ.

«Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе», — говорится в отчете, передает ТАСС со ссылкой на газету Dagens Næringsliv.

В ПСБ отмечают, что разведки России и Китая будто бы интересуются государственными и частными компаниями, технологическими сообществами при университетах и исследовательских институтах, а также норвежскими официальными ведомствами.

В документе сообщается, что людей из этих категорий, связанных с нефтяным сектором, «могут попытаться завербовать в качестве источников информации для спецслужб».

Российское посольство в Осло отметило, что в заявлениях ПСБ нет ничего нового, и подчеркнуло, что это «примитивная пропаганда, продолжающаяся многие годы».