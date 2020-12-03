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Норвегия заподозрила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Россию заподозрили в шпионаже за нефтяным сектором
Фото: РИА Новости
Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии утверждает, что Россия и Китай якобы занимаются сбором данных о нефтяном секторе страны. Об этом пишут местные СМИ.

«Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе», — говорится в отчете, передает ТАСС со ссылкой на газету Dagens Næringsliv.

В ПСБ отмечают, что разведки России и Китая будто бы интересуются государственными и частными компаниями, технологическими сообществами при университетах и исследовательских институтах, а также норвежскими официальными ведомствами.
В документе сообщается, что людей из этих категорий, связанных с нефтяным сектором, «могут попытаться завербовать в качестве источников информации для спецслужб».
Российское посольство в Осло отметило, что в заявлениях ПСБ нет ничего нового, и подчеркнуло, что это «примитивная пропаганда, продолжающаяся многие годы».
Норвегия не впервые выступает с подобными обвинениями в адрес России. Так, в августе гражданин страны был задержан в Осло по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». Утверждалось, что арестованный как минимум несколько раз «встречался с офицером российской разведки». После этого Норвегия выслала российского дипломата. Разразившийся шпионский скандал, как сообщалось, был связан с достройкой «Северного потока — 2».
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Комментарии 1
В мире , ИТАР-ТАСС , Китай , Норвегия
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